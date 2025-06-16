В Азербайджане ожидается град и мокрый снег

Обнародован прогноз погоды на 17 июня.

Какая погода будет в Баку и на Абшеронском полуострове?

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но в ночь с 16 на 17 июня и утром местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-21° тепла, днем 25-29° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 757 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

Погода в районах Азербайджана

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди и грозы, местами интенсивные, град, в высокогорье - мокрый снег. Ночью и утром в некоторых горных районах временами туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 16-20° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-9° тепла, днем 11-16° тепла.