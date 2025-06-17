На ряде территорий Баку наблюдаются перебои с водой

С вечера вчерашнего дня в Баку и ряде районов Абшеронского района наблюдаются перебои с водой.

Как сообщает Day.Az, подача воды осуществляется по графику в таких районах столицы, как Насиминский, Сабаильский, Ясамальский, Наримановский, Бинагадинский, а также в Абшеронском районе, преимущественно в городе Хырдалан. Это, в свою очередь, создаёт серьёзные проблемы для жителей. Жаркая погода и отсутствие дополнительных резервуаров для воды лишь усугубляют ситуацию.

Почему же произошла авария на водопроводе Огуз-Габала-Баку?

Из-за гидравлических перегрузок и механического воздействия труба может быть повреждена. Основная причина затягивания устранения аварии заключается в необходимости слива воды из трубы и её повторного заполнения. Именно этот процесс занимает несколько дней.

Пресс-секретарь Объединённой службы водоснабжения крупных городов Джейхун Мусаоглу отметил, что авария могла произойти по разным причинам.

"Проводятся работы по внеочередному обеспечению питьевой водой районов, где возникли перебои с подачей воды", - заявил он.

Напомним, что в августе прошлого года также произошла авария на водопроводе Огуз-Габала-Баку, и жители столицы несколько дней оставались без воды.