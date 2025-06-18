https://news.day.az/society/1761395.html В Шабране погиб рабочий - ФОТО В Шабране произошёл несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в селе Синджанбояд Шабранского района в одном из цехов погиб рабочий - 54-летний Эдалят Наджафов, 1971 года рождения, работавший там мастером.
В Шабране погиб рабочий - ФОТО
В Шабране произошёл несчастный случай со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в селе Синджанбояд Шабранского района в одном из цехов погиб рабочий - 54-летний Эдалят Наджафов, 1971 года рождения, работавший там мастером.
По предварительной информации, во время ремонта неисправный грузовой автомобиль марки "Mercedes" неожиданно пришёл в движение и прижал мужчину к стене. В результате полученных тяжёлых травм он скончался на месте.
По факту происшествия проводится расследование Шабранской районной прокуратурой.
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