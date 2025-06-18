В Шабране погиб рабочий

В Шабране произошёл несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в селе Синджанбояд Шабранского района в одном из цехов погиб рабочий - 54-летний Эдалят Наджафов, 1971 года рождения, работавший там мастером.

По предварительной информации, во время ремонта неисправный грузовой автомобиль марки "Mercedes" неожиданно пришёл в движение и прижал мужчину к стене. В результате полученных тяжёлых травм он скончался на месте.

По факту происшествия проводится расследование Шабранской районной прокуратурой.