Продлен арест помощника военного атташе Азербайджана, задержанного с 70 кг золота в Стамбуле

Продлен срок ареста бывшего главного помощника военного атташе Азербайджанской Республики в США Гахрамана Мамедова, задержанного в Стамбуле с 70 кг золота.

Как сообщает Day.Az, Бакинский военный суд рассмотрел представление по этому поводу. Суд постановил продлить срок его ареста на 3 месяца.

Ранее в информации Службы государственной безопасности (СГБ) сообщалось, что по факту участия граждан Азербайджанской Республики в контрабанде между иностранными государствами в сговоре с гражданами других стран, ведется уголовное преследование по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что полковник-лейтенант Мамедов Гахраман Шамиль оглу, работавший главным помощником военного атташе Вооруженных Сил Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки, войдя в сговор с другим гражданином Азербайджанской Республики Гасымовым Анаром Али оглу и иностранными гражданами, пытался провести золотые слитки из Объединенных Арабских Эмиратов в Турецкую Республику через таможенную границу.

Так, занимавший должность с дипломатическим рангом Гахраман Мамедов 22 ноября 2024 года прибыл из Соединенных Штатов Америки в Турецкую Республику, в тот же день забрал из расположенного за пределами таможенного контроля места хранения Международного аэропорта Стамбула сумку с золотыми слитками, привезенными Анаром Гасымовым в Турцию из Объединенных Арабских Эмиратов.

Используя дипломатический паспорт, подтверждающий привилегии и иммунитеты, предназначенные для членов дипломатического персонала, и свои должностные полномочия, он пронес золотые слитки через таможенную границу в этом аэропорту без декларации. Гахраман Мамедов был задержан сотрудниками правоохранительных органов Турции, когда ехал в такси в направлении одного из отелей Стамбула, чтобы передать эти золотые слитки Анару Гасымову. При осмотре сумки были обнаружены и изъяты золотые слитки весом 70 килограммов стоимостью 10 220 900 манатов.

В результате расследования в указанном месте хранения в аэропорту была обнаружена еще одна сумка с 14 килограммами золотых слитков. По подозрению в контрабанде в Турции был задержан и привлечен к уголовной ответственности Анар Гасымов.

По факту в СГБ возбуждено уголовное дело по статьям 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3,12.1-1, 341.1.

Решением Бакинского военного суда в отношении Г.Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.