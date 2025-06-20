https://news.day.az/society/1761917.html На каких улицах Баку фиксируются пробки? - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах. Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на: 1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
На каких улицах Баку фиксируются пробки? - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
3) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра.
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