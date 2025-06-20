На этих территорях временно не будет света

В связи с ремонтными работами в Лянкяране и Лерике будет приостановлена подача электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "АзериЫшык", сегодня будут проводиться ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ, охватывающих ряд районов, находящихся в зоне ответственности Южного регионального управления электроснабжения и сбыта (ЮРЭСиС).

В связи с этим, с 10:00 до 12:00 подача электроэнергии будет ограничена в городской части Лянкярана - в населённых пунктах Райпо, Су 8, а также в селе Гирдени. С 14:00 до 16:00 отключения затронут поселки Гярмятюк, Ашагы Нюведи, село Вийян. В Лерикском районе с 10:00 до 15:00 без электричества останутся сёла Бабагиль, Нода, Нюведи и Визезамин.

После завершения ремонтных работ указанные населённые пункты будут обеспечены более качественной электроэнергией.