Этот маршрут получит новые автобусы

Некоторые автобусы, обслуживающие посёлки Баку, находятся в непригодном для эксплуатации состоянии. На днях опасная ситуация возникла и в одном из автобусов, курсирующих в посёлке Масазыр, передает Day.Az.

Когда же будут заменены непригодные автобусы?

По словам пассажиров автобуса №525, летом состояние автобусов ухудшается в разы:

"В автобусах очень жарко, кондиционеров нет. Сиденья изношены, людям трудно ездить".

Диспетчер Рамиль Гаджиагаев отметил, что автобусы закупаются и обновляются. До 1-го числа следующего месяца автобусы будут заменены. Однако состояние дорог оставляет желать лучшего, из-за чего возникают трудности с выпуском транспорта на линии.

Информацию о предстоящем обновлении автобусов также подтвердили в AYNA.