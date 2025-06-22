Видимый с Земли диаметр Солнца будет наименьшим в году

Земля 3 июля окажется в самой далекой от Солнца точке своей орбиты, из-за чего видимый с Земли диск Солнца будет наименьшим в году.

Как передает Day.Az, об этом сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

В июле Солнце будет двигаться по созвездию Близнецов, а 21 июля перейдет в созвездие Рака и останется в нем до конца месяца.

"Годовая орбита Земли вокруг Солнца 3 июля приведет нашу планету к афелию - она окажется в самой дальней от Солнца точке на расстоянии 152 093 251 км (1,0167 а. е.). Видимый диаметр Солнца в этот день наименьший в году - 31 угловая минута и 31 угловая секунда", - уточнила Кошман ТАСС.

Оценить незначительное уменьшение видимого диска светила можно будет по фотографиям Солнца, сделанным 4 января, во время прохождения нашей планетой самой близкой к нему точки орбиты (перигелия, расстояние более 147 млн км) и 3 июля, когда расстояние между ними максимально и превышает 152 млн км. Разница в диаметрах составит несколько процентов, поэтому она будет едва заметной.

Слово "афелий" имеет греческие корни и переводится как "от Солнца". Термин обозначает точку орбиты любого небесного тела, движущегося вокруг Солнца, которая дальше всего отстоит от звезды.