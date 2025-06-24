МВД провело масштабные рейды против наркоторговцев - ВИДЕО
Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели масштабную серию операций в Баку и регионах страны.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе рейдов были задержаны еще 19 участников организованной наркогруппировки.
У них изъято более 175 килограммов наркотиков и психотропных веществ, среди которых - марихуана с примесями, героин, опиум, метамфетамин, а также 690 таблеток метадона. Также обнаружены электронные весы, банковские карты и другие средства, использовавшиеся для продажи.
По данным следствия, большинство задержанных играли ключевую роль в контрабандном ввозе наркотиков в Азербайджан и организации их распространения.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении всех задержанных избраны меры пресечения в виде ареста.
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