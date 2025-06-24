МВД провело масштабные рейды против наркоторговцев

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели масштабную серию операций в Баку и регионах страны.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе рейдов были задержаны еще 19 участников организованной наркогруппировки.

У них изъято более 175 килограммов наркотиков и психотропных веществ, среди которых - марихуана с примесями, героин, опиум, метамфетамин, а также 690 таблеток метадона. Также обнаружены электронные весы, банковские карты и другие средства, использовавшиеся для продажи.

По данным следствия, большинство задержанных играли ключевую роль в контрабандном ввозе наркотиков в Азербайджан и организации их распространения.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении всех задержанных избраны меры пресечения в виде ареста.