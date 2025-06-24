Сильный пожар охватил Исмайыллинский район

В Исмайыллинском районе произошел масштабный пожар, уничтоживший значительную часть урожая пшеницы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В селе Кюрд Эльдарбейли в результате пожара огнем было охвачено 3 га уже скошенного участка и 22 гектара еще не убранных посевов.

Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений МЧС удалось предотвратить распространение огня на соседние сельскохозяйственные угодья. Пожарные бригады полностью ликвидировали возгорание, защитив от уничтожения близлежащие поля с несобранным урожаем.