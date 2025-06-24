https://news.day.az/society/1763245.html Сильный пожар охватил Исмайыллинский район В Исмайыллинском районе произошел масштабный пожар, уничтоживший значительную часть урожая пшеницы. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В селе Кюрд Эльдарбейли в результате пожара огнем было охвачено 3 га уже скошенного участка и 22 гектара еще не убранных посевов.
Сильный пожар охватил Исмайыллинский район
В Исмайыллинском районе произошел масштабный пожар, уничтоживший значительную часть урожая пшеницы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В селе Кюрд Эльдарбейли в результате пожара огнем было охвачено 3 га уже скошенного участка и 22 гектара еще не убранных посевов.
Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений МЧС удалось предотвратить распространение огня на соседние сельскохозяйственные угодья. Пожарные бригады полностью ликвидировали возгорание, защитив от уничтожения близлежащие поля с несобранным урожаем.
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