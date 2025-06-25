https://news.day.az/society/1763374.html В этой части Нахчывана приостановлена подача воды В городе Нахчыван произошла авария на магистральной линии водоснабжения, что привело к перебоям в подаче питьевой воды в ряде населённых пунктов. Как сообщает Day.Az, повреждение зафиксировано на линии, обеспечивающей водой сёла Гарачуг, Гараханбейли, Булган, а также часть поселка Азербайджан.
В этой части Нахчывана приостановлена подача воды
В городе Нахчыван произошла авария на магистральной линии водоснабжения, что привело к перебоям в подаче питьевой воды в ряде населённых пунктов.
Как сообщает Day.Az, повреждение зафиксировано на линии, обеспечивающей водой сёла Гарачуг, Гараханбейли, Булган, а также часть поселка Азербайджан.
В связи с ремонтными работами временно приостановлена подача воды в отдельные адреса указанных территорий. Восстановительные работы ведутся оперативно и, как заверяют специалисты, завершатся в течение дня. После завершения ремонта водоснабжение будет полностью восстановлено в прежнем режиме.
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