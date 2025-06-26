В Азербайджане начался месяц Мухаррам.

Как сообщает Day.Az, по лунному календарю хиджры завершается 1446 год, а начало 1447 года - 1 день месяца Мухаррам выпадает на 26 июня 2025 года по григорианскому календарю.

Совет казиев доводит до сведения верующих, что в течение 60 дней во время месяцев Мухаррам и Сафар нанесение увечий различными инструментами во время религиозных ритуалов и церемоний, самобичевания и др. неприемлемо с точки зрения нашей религии.

Совет казиев УМК также обращает внимание на то, что религиозные церемонии должны проводиться в мечетях, местах поклонения и связанных с ними территориях с соблюдением положений Закона "О свободе вероисповедания".

Согласно законодательству Азербайджана, во время церемоний тазия недопустимы скандирование лозунгов, противоречащих нашим национально-духовным ценностям и традициям государственности, использование атрибутики, не соответствующей государственным символам, уличные шествия и нарушение общественного порядка.