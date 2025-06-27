Прогноз погоды в Азербайджане на 28 июня

28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове погода преимущественно без осадков, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 19-22, днем - 26-31 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 759 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75%, днем - 45-55%.

В регионах Азербайджана осадков в основном не ожидается, днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди с грозами, есть вероятность выпадения града, ночью и утром возможен слабый туман, ветер восточный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 32-37, в горах ночью - 8-13, днем - 18-23 градуса выше нуля.