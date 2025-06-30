Пробки в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) проспекте Зии Буниятова, перед Бакинским олимпийским стадионом до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

3) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5) Бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

7) улице Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Академика Гасана Алиева.