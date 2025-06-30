Пробки в Баку - СПИСОК УЛИЦ
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) проспекте Зии Буниятова, перед Бакинским олимпийским стадионом до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
3) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5) Бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
7) улице Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Академика Гасана Алиева.
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