В среду, 2 июля, Земля окажется под воздействием магнитной бури уровня G1.

Как передает Day.Az, об этом сообщают специалисты лаборатории Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) на своем официальном сайте.

Согласно детальным прогнозам исследователей, 30 июня и 1 июля магнитосфера нашей планеты будет находиться в относительно спокойном состоянии. Однако ситуация резко изменится утром 2 июля - уже с 07:00 по бакинскому времени магнитное поле Земли начнет проявлять признаки возбуждения, а к полудню достигнет уровня G1 по пятибалльной шкале геомагнитных возмущений.

Эксперты отмечают, что вероятность магнитных бурь в ближайшие два дня оценивается примерно в 10%, тогда как 2 июля этот показатель возрастает минимум до 30%, что указывает на значительное повышение солнечной активности.

Весь начальный период июля этого года будет характеризоваться неспокойным состоянием магнитосферы, хотя интенсивность возмущений не превысит уровень G1.

Помимо ближайшей среды, геомагнитные возмущения также прогнозируются на 10-11 июля.