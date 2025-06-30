В Баку увеличилась средняя зарплата

В Баку фиксируется устойчивый рост доходов работающих по найму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Бакинский городской управления статистики, по итогам первых четырех месяцев 2025 года их средняя номинальная месячная зарплата составила 1385,9 маната. Это на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Для сравнения: по стране в целом за тот же период средняя номинальная зарплата составила 1100,6 маната, что на 9,2% выше показателя января-апреля прошлого года.

Ранее сообщалось, что В Азербайджане увеличатся размеры социальных пособий.