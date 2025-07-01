В ходе процесса опознания было установлено, что признаки, обнаруженные на телах, не соответствуют информации, распространенной российской стороной.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, об этом заявил журналистам брат убитых в Екатеренбурге азербайджанцев Сейфаддин Гусейнли.

"В Международном аэропорту Гейдар Алиев мы получили тела двух азербайджанцев, Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые погибли в результате пыток, применённых к ним силовыми структурами России. Азербайджан проявил решимость в этом вопросе, были предприняты серьезные шаги, и за короткое время тела были доставлены на родину",- сказал он.

По его словам, после этого в Азербайджане была проведена судебно-медицинская экспертиза с участием высококвалифицированных специалистов.

"Я лично принимал участие в опознании тел. Кратко скажу, что не могу вмешиваться в работу следственных органов, но как очевидец с полной уверенностью заявляю: состояние тел моих братьев, следы тяжких пыток на их телах и многочисленные признаки смертельных истязаний ясно свидетельствуют о пережитом. Они были доведены до такого состояния в результате жестоких пыток",- добавил он.

Отметим, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.