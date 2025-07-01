В Агджабеди прошла церемония прощания с убитыми в Екатеринбурге азербайджанцами - Зияддином и Гусейном Сафаровыми.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, братья Сафаровы были похоронены на кладбище села Гаджибадалли, где также похоронены их родители.

В церемонии похорон приняли участие члены семьи погибших, родственники, представители общественности Агдама и Агджабединского района.

10:28

В Агджабеди проходит церемония прощания с убитыми в Екатеринбурге азербайджанцами - Зияддином и Гусейном Сафаровыми.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, в церемонии прощания принимают участие члены семьи погибших, родственники, представители общественности Агдама и Агджабединского района.

Братья Сафаровы будут похоронены на кладбище села Гаджибадалли, где также похоронены их родители.

Отметим, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.