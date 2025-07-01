Проходит суд над задержанным в Екатеринбурге Бакиром Сафаровым

В Екатеринбурге начался суд над Бакиром Сафаровым - одним из задержанных 27 июня в результате операции российских правоохранительных органов против азербайджанцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, рассматривается вопрос о продлении трехсуточной меры пресечения в виде заключения под стражу, вынесенной Б. Сафарову 29 июня.

Сегодня также состоится суд над другим задержанным азербайджанцем Ахлиманом Гянджиевым.

Также будет рассмотрен вопрос о продлении 72-часовой меры пресечения в виде заключения под стражу, вынесенной ему на первом процессе.

Завтра состоится суд над Шахидом Лалаевым, задержанным по этому делу.

Отметим, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ранее мы сообщали, что согласно результатам проведенной в Баку экспертизы тел братьев Сафаровых, убитых в Екатеринбурге, указанные лица подвергались пыткам.