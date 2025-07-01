Продлен срок ареста задержанного в Екатеринбурге Бакира Сафарова

Екатеринбургский суд вынес новое решение в отношении Бакира Сафарова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, решением суда срок ареста в отношении Бакира Сафарова продлен.

Так, суд избрал в отношении Бакира Сафарова 22-дневную меру пресечения и отправил его в СИЗО до 19 июля.

Отметим, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ранее мы сообщали, что согласно результатам проведенной в Баку экспертизы тел братьев Сафаровых, убитых в Екатеринбурге, указанные лица подвергались пыткам.