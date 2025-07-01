Завтра воздух в Баку прогреется до 32 градусов

Обнародован прогноз погоды на 2 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днём - 26-29° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 60-70%, днём - 50-55%.

В некоторых регионах Азербайджана ожидаются переменные дожди и грозы, в горных и предгорных районах возможны непродолжительные ливни и град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 18-22° тепла, днём - 28-32° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днём 15-20° тепла.