В Федеральную палату адвокатов России будет направлено обращение об оказании юрпомощи незаконно удерживаемым азербайджанцам

2 июля 2025 года состоялось очередное заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

Об этом Day.Az сообщили в Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

Открывая заседание, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров подробно рассказал о текущей деятельности президиума, проделанной работе и предстоящих задачах.

Он решительно осудил случаи насилия и незаконного задержания азербайджанцев в городе Екатеринбург Российской Федерации, отметив, что такие случаи недопустимы.

А.Багиров отметил, что в Федеральную палату адвокатов России будет направлено официальное обращение в связи с оказанием юридической помощи на профессиональном уровне незаконно удерживаемым азербайджанцам, а также членам их семей. В то же время было заявлено, что в связи со случаями бесчеловечного обращения и превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в отношении адвокатов в городе Екатеринбург будет направлено обращение в международные правозащитные организации.

А.Багиров заявил, что Коллегия адвокатов Азербайджанской Республики держит этот вопрос под контролем, и будут предприняты все необходимые шаги в рамках правовых механизмов.