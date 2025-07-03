https://news.day.az/society/1765225.html В Конституционный суд Азербайджана будут назначены новые судьи В Конституционный суд будут назначены новые судьи. Как передает Day.Az, этот вопрос рассматривался в комитете по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса. Согласно проекту, судьями Конституционного суда будут назначены Рашид Рзаев, Отари Гваладзе, Фархад Тутаюк и Рауф Гулиев.
В Конституционный суд Азербайджана будут назначены новые судьи
В Конституционный суд будут назначены новые судьи.
Как передает Day.Az, этот вопрос рассматривался в комитете по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.
Согласно проекту, судьями Конституционного суда будут назначены Рашид Рзаев, Отари Гваладзе, Фархад Тутаюк и Рауф Гулиев.
Отметим, что один из вопросов повестки заседания парламента на внеочередной сессии, которая запланирована на 4 июля - это проект о назначении судей Конституционного суда.
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