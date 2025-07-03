В Конституционный суд Азербайджана будут назначены новые судьи

В Конституционный суд будут назначены новые судьи.

Как передает Day.Az, этот вопрос рассматривался в комитете по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

Согласно проекту, судьями Конституционного суда будут назначены Рашид Рзаев, Отари Гваладзе, Фархад Тутаюк и Рауф Гулиев.

Отметим, что один из вопросов повестки заседания парламента на внеочередной сессии, которая запланирована на 4 июля - это проект о назначении судей Конституционного суда.