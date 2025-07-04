https://news.day.az/society/1765441.html В Шекинском районе найден труп мужчины В Шекинском районе найдено тело мужчины. Как передает Day.Az, инцидент произошел в селе Ибрагимкенд. Местный житель Бахруз Фирудин оглу Джафаров (1972 г.р.) найден мёртвым рядом с собственным домом. По данному факту ведется расследование.
В Шекинском районе найден труп мужчины
В Шекинском районе найдено тело мужчины.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в селе Ибрагимкенд.
Местный житель Бахруз Фирудин оглу Джафаров (1972 г.р.) найден мёртвым рядом с собственным домом.
По данному факту ведется расследование.
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