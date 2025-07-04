В Шекинском районе найден труп мужчины

В Шекинском районе найдено тело мужчины.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в селе Ибрагимкенд.

Местный житель Бахруз Фирудин оглу Джафаров (1972 г.р.) найден мёртвым рядом с собственным домом.

По данному факту ведется расследование.