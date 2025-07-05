В Азербайджане активно сдают кровь по случаю дня Ашура

В Азербайджане продолжается акция добровольной сдачи крови по случаю дня Ашура. Граждане с утра активно участвуют в акции в пунктах сдачи крови, расположенных в столице и регионах.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства здравоохранения, по состоянию на 10:00, 362 человека добровольно сдали кровь, что составило 162,9 литра крови.

В этом году акции организованы в 38 пунктах 30 городов и районов страны. Помимо 23 мечетей и святилищ, пункты сдачи крови включают 15 медицинских учреждений.

Акции по сдаче крови начались в 8:00 утра и продолжатся в течение всего дня.

Отметим, что акция проводится при совместной организации Министерства здравоохранения и Управления мусульман Кавказа для оказания помощи пациентам, нуждающимся в крови.