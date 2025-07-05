https://news.day.az/society/1765687.html Завтра местами ожидаются дожди и грозы - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Обнародован прогноз погоды на завтра. Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии. Сообщается, что в Баку температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днём - 24-27° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 %.
Завтра местами ожидаются дожди и грозы - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Обнародован прогноз погоды на завтра.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.
Сообщается, что в Баку температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днём - 24-27° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 %.
В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах ливни, град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днём - 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днём - 12-17° тепла.
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