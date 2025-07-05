Завтра местами ожидаются дожди и грозы

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что в Баку температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днём - 24-27° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах ливни, град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днём - 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днём - 12-17° тепла.