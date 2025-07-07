Вниманию поступающих в магистратуру

В Азербайджане стартовал важный этап поступления в магистратуру - выбор специальностей.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), подача заявок осуществляется в электронном формате и продлится до 13 июля (до 23:59).

Право на участие в этом этапе получают выпускники-бакалавры, успешно сдавшие первый или второй этап вступительных экзаменов в магистратуру, прошедших 16 февраля и 11 мая (в отдельных случаях - также творческий экзамен), и набравшие проходной балл по своей программе.

Бакалавры могут выбрать до 20 направлений подготовки - в зависимости от своего профиля и предпочтений. Выбор специальностей происходит через подачу электронной заявки "Электронное заявление бакалавра на выбор специализации". Абитуриенту разрешается использовать результат любого из двух экзаменов, в зависимости от того, где он набрал более высокий балл и выполнил условия конкурса.

Выбранные направления могут относиться к одному или нескольким приёмным программам, соответствующим оконченной специальности. Полный список специальностей, количество мест и программы приёма опубликованы в 4-м выпуске журнала "Magistr".

Журнал доступен в главном административном здании ГЭЦ (г. Баку, р-н Насими, ул. акад. Гасана Алиева, 299), в пункте продаж "Abituriyent" (г. Баку, р-н Низами, ул. Давуда Аслана, 2A), в книжных магазинах, а также на сайте www.abiturient.az и через приложение Wolt.

К конкурсу допускаются только те абитуриенты, которые выбрали и подтвердили направления в своей электронной заявке. Полный текст объявления о выборе специализации можно прочитать здесь.