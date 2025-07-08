Определен порядок применения ограничений в воздушном пространстве Азербайджана

Установлен порядок применения временных, локальных режимов и краткосрочных ограничений, связанных с использованием воздушного пространства Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, это отражено в "Правилах использования воздушного пространства и полётов", утверждённых постановлением Кабинета Министров.

При проверке боевой готовности, для достижения безотлагательности, краткосрочные ограничения на использование воздушного пространства могут устанавливаться без подачи запроса на основании указания Министерства обороны. В таком случае информация о введении ограничений должна быть предоставлена в центры Единой системы организации воздушного движения за 2 часа до начала, а в Главный центр Единой системы организации воздушного движения - за 4 часа.