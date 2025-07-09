Обнародовано состояние пострадавших в ДТП на дороге Агдам - Физули

9 июля 2025 года около 08:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на участке дороги Агдам - Физули.

Как передает Day.Az в TƏBİB в ответ на запрос Trend сообщили, что к месту происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие были доставлены в центральные районные больницы Агдама и Барды.

"Из числа пострадавших с различными телесными повреждениями 21 человек был госпитализирован в Центральную районную больницу Агдама, 3 человека - в соответствующие отделения Центральной районной больницы Барды. В настоящее время пациенты продолжают получать лечение, их состояние оценивается как средней тяжести", - отметили в ведомстве.