Посольство Азербайджана во Франции совместно с Baku Network организовало выставку в память о погибших журналистах

В Париже прошла выставка, посвящённая памяти журналистов, погибших при выполнении своего профессионального долга, организованная Baku Network и посольством Азербайджана во Франции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Международную ассоциацию культурной дипломатии Франции.

"Вчера вечером мне выпала честь присутствовать на выставке, организованной Baku Network и посольством Азербайджана во Франции в память о журналистах, погибших при выполнении своего профессионального долга. Это был сдержанный, глубокий и наполненный уважением вечер, где память встретилась с осознанием. Выступления госпожи Нигяр Гусейновой, господина Эльчина Агаджанова и господина Жана-Мишеля Брюна подчеркнули тихое мужество тех, кто отдал жизнь за правду. В мире, где становится всё больше шума, этот момент тишины напомнил мне о жизненно важной роли свободной и честной прессы, а также о важности хранить память", - написала в соцсетях Ферруз Гадери (Ferrouze Gadery), представитель Международной ассоциации культурной дипломатии Франции.