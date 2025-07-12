В Гяндже ранили школьника

В городе Гянджа произошла поножовщина.

Как сообщает Day.Az, местный житель М.Юсуфзаде (2011 г.р.) был доставлен в больницу с ножевым ранением бедра, полученным на улице. Пострадавший был немедленно прооперирован.

По предварительным данным, М.Юсуфзаде был ранен ножом своим сверстником.

М.Юсуфзаде является учеником 9-го класса.

По данному факту ведется расследование.