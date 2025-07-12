https://news.day.az/society/1767243.html

В Гяндже ранили школьника

В городе Гянджа произошла поножовщина. Как сообщает Day.Az, местный житель М.Юсуфзаде (2011 г.р.) был доставлен в больницу с ножевым ранением бедра, полученным на улице. Пострадавший был немедленно прооперирован. По предварительным данным, М.Юсуфзаде был ранен ножом своим сверстником. М.Юсуфзаде является учеником 9-го класса.