https://news.day.az/society/1767243.html В Гяндже ранили школьника В городе Гянджа произошла поножовщина. Как сообщает Day.Az, местный житель М.Юсуфзаде (2011 г.р.) был доставлен в больницу с ножевым ранением бедра, полученным на улице. Пострадавший был немедленно прооперирован. По предварительным данным, М.Юсуфзаде был ранен ножом своим сверстником. М.Юсуфзаде является учеником 9-го класса.
В Гяндже ранили школьника
В городе Гянджа произошла поножовщина.
Как сообщает Day.Az, местный житель М.Юсуфзаде (2011 г.р.) был доставлен в больницу с ножевым ранением бедра, полученным на улице. Пострадавший был немедленно прооперирован.
По предварительным данным, М.Юсуфзаде был ранен ножом своим сверстником.
М.Юсуфзаде является учеником 9-го класса.
По данному факту ведется расследование.
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