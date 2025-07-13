В поселке Сарай загорелся цех

В одном из производственных цехов, расположенном на территории поселка Сарай Абшеронского района, произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о возгорании поступила на горячую линию 112.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было быстро локализовано и не допущено его распространение.

В результате пожара сгорели остатки растворителей в шести железных бочках по 200 л каждая, 10 п.м. электрического кабеля, 20 деревянных ящиков и картонные коробки на площади 2 кв.м. внутри одноэтажного порошкового покрасочного цеха общей площадью 1 500 кв.м.

Здание цеха было защищено от огня.