Избрана мера пресечения в отношении участника киберпреступной группы в Азербайджане

В Сабаильском районном суде города Баку в рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в отношении гражданина Азербайджана Нихада Ахмед оглу Гаджиева избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Day.Az, Нихад Гаджиев был задержан как один из участников киберпреступной группы, разоблаченной в результате оперативно-технических мероприятий, проведенных СГБ. Он подозревается в создании и управлении интернет-ресурсом типа "darknet", а также в продаже через этот ресурс персональных данных и другой информации, распространение которой запрещено законом.

Установлено, что совместно с другими лицами он организовывал кибератаки на информационные порталы, в том числе на "xeberoxu.az", перехватывал управление указанным ресурсом и изменял содержание новостей. Также он распространял вредоносные мобильные приложения под названиями "Çarxla Qazan.apk", "Paypal.apk" и др., которые позволяли незаконно получать доступ к персональной информации пользователей.

Кроме того, Нихад Гаджиев создавал фальшивые сайты, визуально похожие на официальные страницы различных компаний и организаций, действующих в Азербайджане (таких как "İrşad Electronics", "Baku Electronics", "Xalq Bank" и др.), регистрируя домены, аналогичные оригинальным. Эти сайты рекламировались в социальных сетях. Под видом акций и скидок это позволяло массово собирать персональные данные пользователей.

Особо отмечается, что члены группы также использовали инструменты кибератак, позволяющие имитировать любые мобильные номера ("Call Spoofing"), осуществляли обманные звонки от имени различных компаний и отправляли фальшивые SMS, вводя людей в заблуждение. Такие онлайн-услуги также предлагались ими на продажу.

Суд постановил применить к Нихаду Гаджиеву меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.