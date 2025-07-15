В Гаджигабуле сгорел автомобиль

В Гаджигабульском районе загорелся автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошёл на территории села Карасу вдоль автомагистрали Баку-Газах. Автомобиль марки KIA с государственным номерным знаком 99 ON 983 внезапно загорелся во время движения.

На место происшествия были привлечены сотрудники противопожарной службы МЧС.

По факту начато расследование.