https://news.day.az/society/1767803.html В Гаджигабуле сгорел автомобиль - ВИДЕО В Гаджигабульском районе загорелся автомобиль. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошёл на территории села Карасу вдоль автомагистрали Баку-Газах. Автомобиль марки KIA с государственным номерным знаком 99 ON 983 внезапно загорелся во время движения.
В Гаджигабуле сгорел автомобиль - ВИДЕО
В Гаджигабульском районе загорелся автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошёл на территории села Карасу вдоль автомагистрали Баку-Газах. Автомобиль марки KIA с государственным номерным знаком 99 ON 983 внезапно загорелся во время движения.
На место происшествия были привлечены сотрудники противопожарной службы МЧС.
По факту начато расследование.
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