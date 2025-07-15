https://news.day.az/society/1767914.html ВОЗ начала переговоры с Азербайджаном по вакцине от ВПЧ ВОЗ ведет переговоры с министерством здравоохранения касательно вакцины против ВПЧ (вирус папилломы человека). Об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает Day.Az. Она отметила, что вакцина против ВПЧ является одной из важных вакцин, защищающих от рака.
ВОЗ начала переговоры с Азербайджаном по вакцине от ВПЧ
ВОЗ ведет переговоры с министерством здравоохранения касательно вакцины против ВПЧ (вирус папилломы человека).
Об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает Day.Az.
Она отметила, что вакцина против ВПЧ является одной из важных вакцин, защищающих от рака.
"Ведутся переговоры с министерством здравоохранения о вакцине против ВПЧ, и получен положительный отклик в этом направлении. Однако в настоящее время более точной информации по этому вопросу нет. В течение нескольких лет данная вакцина может быть включена в государственную программу", - добавила она.
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