Пожар в Джалилабадском районе

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в горной местности в направлении села Зопун Джалилабадского района, на место происшествия были направлены силы и средства Министерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, для предотвращения распространения пожара на большую территорию и ускорения работ по его тушению были задействованы два вертолета Авиационного отряда, силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В то же время, в TƏBİB сообщили, что в результате пожар один человек отравился от дыма. Он помещен в Центральную больницу Джалилабада.

Меры по тушению огня продолжаются.