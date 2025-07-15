https://news.day.az/society/1767939.html Пожар в Джалилабадском районе - есть пострадавший - ФОТО - ВИДЕО На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в горной местности в направлении села Зопун Джалилабадского района, на место происшествия были направлены силы и средства Министерства. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.
Пожар в Джалилабадском районе - есть пострадавший - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в горной местности в направлении села Зопун Джалилабадского района, на место происшествия были направлены силы и средства Министерства.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, для предотвращения распространения пожара на большую территорию и ускорения работ по его тушению были задействованы два вертолета Авиационного отряда, силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
В то же время, в TƏBİB сообщили, что в результате пожар один человек отравился от дыма. Он помещен в Центральную больницу Джалилабада.
Меры по тушению огня продолжаются.
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