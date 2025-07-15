Задержанным в Екатеринбурге азербайджанцам продлили арест

В российском городе Екатеринбурге состоялся суд по делу азербайджанцев, задержанных 27 июня местными правоохранительными органами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, продление меры пресечения рассмотрено в отношении Мазахира, Аяза, Акифа, Бакира и Кямала Сафаровых, Ахлимана Гянджиева, Шахида Лалаева и Азиза Аббасова, обвиняемых по уголовным делам, связанным с преступлениями 2001, 2010 и 2011 гг.

Суд постановил продлить меру пресечения в отношении всех задержанных еще на три месяца, до 19 октября.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме, без участия представителей СМИ. Сотрудники Генерального консульства Азербайджана в Екатеринбурге приняли участие в процессах.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России, Следственный комитет и Росгвардия совершили рейды на дома азербайджанцев в Екатеринбурге, задержав более 10 человек. Задержанные были доставлены в управление Росгвардии и подвергнуты пыткам. В результате погибли два гражданина Азербайджана - Зияддин и Гусейн Сафаровы, несколько человек получили травмы.