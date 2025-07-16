Завтра температура воздуха повысится до 40 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 июля.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Прогнозируется северо-западный ветер, который во второй половине дня временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 21-26°, днем - 33-37° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70, днем - 35-40 процентов.

В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные ливневые дожди, грозы, град. Местами туман. Восточный ветер в ряде мест временами усилится.

Температура воздуха ночью 22-27°, днем - 36-40° тепла, в горах ночью 15-20°, днем - 28-32° тепла.