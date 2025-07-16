Арестован сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

Проведен суд в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении Мутвалы Шихлински, сына председателя азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлински.

Как передает Day.Az, Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал в отношении М.Шихлински, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья) меру пресечения в виде ареста на два месяца.

По решению суда М.Шихлински арестован до 14 сентября и отправлен в СИЗО.