https://news.day.az/society/1768761.html В Сиязане произошло ДТП с пожаром В селе Бешдам Сиязаньского района произошло ДТП с пожаром - легковой автомобиль марки "Nissan" потерял управление и перевернулся на дороге. Об этом Day.Az сообщили в МЧС. В результате пожара сгорели воспламеняющиеся части легкового автомобиля марки "Nissan", а также сухая трава и кустарники на площади 18 га в горной местности.
В Сиязане произошло ДТП с пожаром
В селе Бешдам Сиязаньского района произошло ДТП с пожаром - легковой автомобиль марки "Nissan" потерял управление и перевернулся на дороге.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
В результате пожара сгорели воспламеняющиеся части легкового автомобиля марки "Nissan", а также сухая трава и кустарники на площади 18 га в горной местности. Прилегающая территория была защищена от огня. Пожар потушен.
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