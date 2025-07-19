В Сиязане произошло ДТП с пожаром

В селе Бешдам Сиязаньского района произошло ДТП с пожаром - легковой автомобиль марки "Nissan" потерял управление и перевернулся на дороге.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся части легкового автомобиля марки "Nissan", а также сухая трава и кустарники на площади 18 га в горной местности. Прилегающая территория была защищена от огня. Пожар потушен.