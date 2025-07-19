Сегодня начинает работу 3-й Шушинский глобальный медиа-форум на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме, который продлится до 21 июня, ожидается участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, в том числе представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиа-структур, а также других организаций, связанных с данной сферой.

Среди участников форума, помимо представителей зарубежных медиа, также представители азербайджанских СМИ, эксперты и официальные лица.

После церемонии открытия форум продолжит работу сессиями.

В рамках форума предусмотрены поездки участников в Агдамский район и город Лачин.