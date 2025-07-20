Сегодня пройдут тестовые экзамены на госслужбу

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведёт тестовые экзамены для поступления на государственную службу по следующим категориям:

- по типу A (административные руководящие должности) - подгруппы AB и AC,

- по типу B (административные исполнительные должности) - подгруппы BA и BB.

Как передает Day.Az, экзамены начнутся в 11:00 и 16:00. Кандидаты не будут допущены в здание экзамена после 10:45 и 15:45 соответственно.

В экзаменационных пропусках кандидатов указаны место, время, здание экзамена, время прибытия и другие важные сведения.

Для участия в экзамене заявление подали 1627 кандидатов.

Кандидаты должны прибыть на экзамен со следующими документами:

- оригинал документа, удостоверяющего личность

- экзаменационный пропуск

Экзамены пройдут в электронном формате с использованием компьютеров в двух зданиях, расположенных в городах Баку и Нахчыван.

В организацию экзаменационного процесса привлечены: 2 главных координатора экзамена, 19 руководителей экзамена, 106 наблюдателей и 9 сотрудников пропускного режима.