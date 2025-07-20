На Шушинском Глобальном медиафоруме отметили роль ИИ в журналистике

Внедрение искусственного интеллекта кардинально меняет подход к журналистике.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявила Председатель правления АО "Qazcontent" Айна Задабек в рамках 3-го Шушинского Глобального медиафорума, передает Day.Az.

По её словам, ИИ значительно расширяет аналитические возможности и возвращая интерес к жанрам, которые ранее начали исчезать.

"Сейчас у журналистов появляется больше возможностей для глубокого исследования. Мы снова говорим об аналитике, о жанре журналистского расследования, который раньше терялся - теперь он возвращается с новыми инструментами", - отметила она.

Она также подчеркнула, что обучение ИИ должно охватывать не только журналистов, но и весь медиасектор, способствуя не только эффективности, но и сохранению национального контекста.

"Мы начали обучать всех сотрудников медиакомпании - не только журналистов, но и бухгалтеров, HR-специалистов. Это дало толчок: процессы ускорились, а ИИ начал помогать сохранять нашу идентичность, включая культурные коды, как, например, популяризация казахской музыки в цифровом пространстве", - добавила Задабек.

Отметим, что в 3-ем Шушинском Глобальном медиафоруме участвуют около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, около 80 медиаструктур, а также других профильных организаций.

Форум под названием "Цифровые переходы: Укрепление устойчивости информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта" проходит с 19 по 21 июля 2025 года.