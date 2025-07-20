Какой будет температура морской воды на пляжах Абшерона?

Обнародован прогноз погоды на 21 июля в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью 23-28, днем - 35-40° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 65-75, днем - 45-55 процентов.

21 июля на пляжах Абшерона будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды составит 26-27° на северных пляжах - Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя и Зугульба и 27-28° на южном побережье - Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихово.

В регионах Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных местах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 22-27, днем - 36-41° тепла, ночью в горах 15-20, днем - 28-33° тепла.