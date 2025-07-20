Журналисты впечатлены восстановлением Шуши и Карабаха

Мы искренне восхищены процессом восстановления освобожденных земель Азербайджана.

Об этом Trend заявил глава редакционного отдела Союза информационных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA) Мохаммед Эльшейх в кулуарах 3-го Шушинского Глобального медиафорума, передает Day.Az.

"Это потрясающий край. Мы гуляли по Шуше, открывали для себя множество удивительных вещей. Дороги, сам город - всё было восстановлено великолепно. Мы побывали на киностудии - это было по-настоящему впечатляюще. Все журналисты, которые здесь присутствуют, выразили искреннее восхищение и пожелали вернуться сюда снова - во второй, в третий раз", - сказал он.

Он также подчеркнул, что участники форума надеются на продолжение подобных инициатив и готовы делиться положительными впечатлениями о Карабахе и Азербайджане в своих странах.

"Мы расскажем о всём прекрасном, что увидели здесь - обо всём хорошем, что связано с Азербайджаном", - добавил участник мероприятия.