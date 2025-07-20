Лачин становится центром международных мероприятий и восстановления.

Как передает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов в рамках круглого стола на тему "АЗЕРТАДЖ - 105: прошлое, настоящее и будущее сотрудничества" в Лачине, передает Day.Az.

По его словам, Лачин постепенно превращается в международную площадку для крупных мероприятий.

"Мы рады, что Лачин стал местом проведения международных событий двусторонней встречи лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана, церемонии открытия культурной столицы СНГ, форумов ЭКО и Женского форума ЭКО", - отметил он.

Представитель Президента также подчеркнул успехи в послевоенном восстановлении города: "После освобождения Лачин стал первым полностью восстановленным городом - построены новый аэропорт, международные дороги, тоннели и мосты, а в родные края уже вернулись 3 500 жителей", - сказал Масим Мамедов.