АМИ Trend обладает экстремальным уровнем доверия во всем мире

АМИ Trend, крупнейшее независимое информагентство Азербайджана, пользуется экстремальным уровнем доверия во всем мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный секретарь Европейского альянса информационных агентств (EANA) Александру Гибой, выступая на III Глобальном медиафоруме в Шуше.

"Мы сформировали очень эффективное партнерство с агентством Trend. АМИ Trend обладает экстремальным уровнем доверия на мировой арене, выстроило исключительные международные связи и служит примером достоверной и профессиональной журналистики за пределами Азербайджана", - отметил Гибой.

По его словам, именно благодаря таким агентствам, как Trend, сегодня возможно развитие надёжной международной информационной среды, особенно в условиях растущего информационного шума, дезинформации и манипуляций.

"Сегодня мы реализуем информационный проект, объединяющий агентства Балканского региона и Центральной Европы. Наша цель - создавать качественный контент. И делаем это потому, что знаем ценность проверенной информации и надежных источников. Trend - один из таких источников", - отметил Гибой.

Генсек EANA выразил гордость тем, что Азербайджан, с помощью АМИ Trend, News является полноправным участником новостного обмена в крупнейшем альянсе новостных агентств Европы. "Мы объединяем 33 агентства из 33 стран - как частных, так и государственных. И убеждены, что сотрудничество приносит пользу всем сторонам", - резюмировал Гибой.

Он также напомнил об особой роли новостных агентств в формировании общественного доверия. "Мы - проводники правды. Наша задача - передавать факты такими, какие они есть, чтобы люди могли делать собственные выводы", - сказал генсек EANA.