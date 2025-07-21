Названо количество зарегистрированных в Азербайджане авторов и их работ

В 2024 году в Азербайджане было зарегистрировано 660 произведений от 346 авторов (правообладателей), из них 543 произведения от 306 авторов - в электронном формате.

Как передает Day.Az, данные об этом отражены в информации об итогах работы, проделанной Агентством интеллектуальной собственности Азербайджана в прошлом году.

Согласно информации, с момента введения официальной регистрации произведений в 1996 году в Агентстве зарегистрировано более 16 000 произведений и объектов смежных прав, в том числе 2 125 произведений в электронном формате.

По результатам анализа Агентства, доля креативной индустрии в ВВП Азербайджана выросла с 3,5 порцентов в 2010 году до 5,2 порцента по итогам 2023 года.

На основании обращений Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана или правообладателей в связи с незаконным использованием товарных знаков подготовлено и представлено 32 экспертных заключения.

Представители Агентства приняли участие в 80 судебных заседаниях по около 50 делам в различных судебных инстанциях по вопросам интеллектуальной собственности, по каждому делу было подготовлено экспертное заключение и проведены просветительские мероприятия для правообладателей.