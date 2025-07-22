Вниманию метеозависимых:

На Земле ожидается ухудшение геомагнитной обстановки. Причиной этого явления станет корональная дыра на Солнце. Она обладает средними размерами, но находится почти точно на экваторе и направлена в сторону Земли. Это существенно усилит ее воздействие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в течение суток 22 июля ожидается постепенное ускорение солнечного ветра. На следующий день его скорость составит около 600 км/с, что на 50 % превосходит среднее значение.

В среду, 23 июля, возможны относительно продолжительные геомагнитные возмущения. На пике они достигнут уровня магнитной бури G1. Вероятность возникновения бурь уровня G2 и выше оценивается в 6%.

Большая вероятность магнитных бурь сохранится в четверг, 24 июля. При этом общая продолжительность магнитных возмущений, скорее всего, не превысит 48 часов.