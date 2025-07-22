От имени министра внутренних дел Азербайджана распространен фейковый комментарий

В ряде аккаунтов в социальных сетях было распространено ложное и фейковое заявление от имени министра внутренних дел Азербайджанской Республики в отношении высказываний Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики.

Отмечается, что данные ложные утверждения, которые в последние дни приобрели характер кампании, являются грубым примером информационной манипуляции, направленной на искажение общественного мнения.

"Призываем общество доверять только информации, предоставляемой официальными источниками, и получать информацию, отражающую официальную позицию государства, из местных информационных агентств и других профессиональных медиаресурсов. Призываем граждан Азербайджана, журналистов и общественных активистов всегда проявлять принципиальность в подобных случаях и быть бдительными в условиях распространения кампаний, основанных на ложной и фейковой информации", - говорится в сообщении.